Sondaggi Porta a Porta, il PD in recupero

La Lega si conferma primo partito italiano col 32% delle preferenze nelle intenzioni di voto, ma a registrare l’incremento maggiore dall’11 dicembre ad oggi è il PD (+1%). Un giudizio positivo dimostrato anche dall’apprezzamento per i partiti dell’area di governo, aumentato dello 0,5% rispetto al +0,3% dei partiti di centrodestra, anche se questi ultimi hanno il favore delle preferenze con il 50% rispetto al 41% dei partiti di governo. È quanto emerge da un’indagine di Noto Sondaggi che è stata presentata ieria Porta a Porta su RaiUno.

Il sondaggio è stato effettuato il 7 gennaio su un campione di mille persone. Rispetto all’11 dicembre la Lega guadagna +0,5%, al secondo posto si registra il sorpasso del PD (18,5% totale e un punto percentuale guadagnato nelle ultime quattro settimane) ai danni del Movimento Cinquestelle (un mese fa al 18%, oggi 17,5%).

Intanto sembrano senza storia le elezioni in Calabria, con risultati simili a quelli dell’Umbria. Il candidato alla presidenza della Regione Calabria Jole Santelli, sostenuta dal centrodestra, risulta prima nei sondaggi elettorali con una forbice tra il 50% e il 54%.

Il dato è emerso dal sondaggio di Antonio Noto di Noto sondaggi per conto della trasmissione televisiva ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera su Rai1. Attraverso il suo campione di rilevazione (8 gennaio 2020) Antonio Noto ha elaborato le intenzioni di voto relative alle elezioni regionali di Emilia Romagna e Calabria per i candidati presidenti. Il candidato presidente della Calabria del centrosinistra Pippo Callipo si attesta tra il 32% e il 36%, il candidato del M5s Francesco Aiello al momento è tra l’8% e il 12%. Gli altri candidati tra il 3% e il 5%.

Foto da: LucaBattanta su Twitter

Leggi anche: Sondaggi Emilia-Romagna, Bonaccini avanti su Borgonzoni