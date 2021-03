Sondaggi politici: meglio il Pd con Letta o il Pd con Bonaccini?

Le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del PD hanno segnato profondamente il partito e la sua percezione tra gli elettori. Lo testimoniano i sondaggi, quelli più recenti, che ora vedono i dem staccati, di gran lunga, rispetto a Lega e Movimento 5 Stelle. Ma anche alle spalle di Fratelli d’Italia, in crescita costante da settimane. Il partito deve trovare una struttura per ricostruirsi e può farlo solamente attraverso la scelta di un nuovo segretario in grado di porre le basi per l’ennesima “ripartenza”. I sondaggi politici offrono uno specchietto sui cui il Nazareno potrebbe (e dovrebbe) riflettere.

Sondaggi politici: il Pd con Enrico Letta o con Stefano Bonaccini

L’ultima rilevazione che accende l’occhio di bue sulla percezione degli elettori nei confronti del Partito Democratico è quello Ipsos per Di Martedì, trasmesso in onda ieri sera su La7 e commentato dagli ospiti in studio e in collegamento.

Il focus non è solamente sul Partito Democratico, ma è evidente come le figure tirate in ballo possano essere considerate in legame tra di loro. “Il centrosinistra avrebbe maggiori possibilità di risollevarsi dal punto di vista elettorale se fosse guidato da…?”. Il 46% degli intervistati preferirebbe il tandem Enrico Letta e Giuseppe Conte, mentre solamente il 16% opterebbe per il ticket Stefano Bonaccini e Matteo Renzi.

I ticket e i tandem

C’è da sottolineare anche come il 38% delle persone contattate da Ipsos non abbia espresso alcuna preferenza: sia perché non convinto dalle proposte, sia per un disinteresse rispetto alle vicende del Partito Democratico e del Centrosinistra in generale. Ovviamente le coppie proposte non sono state scelte a caso: Enrico Letta, per evidenti e storici motivi, non potrebbe viaggiare al fianco di Matteo Renzi. E la figura che meglio si unirebbe al leader di Italia Viva è quella del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Ma la coppia non scoppia, secondo i sondaggi politici di oggi.

(foto di copertina: IPP)