Giorgia Meloni e il suo Fratelli d’Italia crescono anche nei sondaggi di EMG per Cartabianca. Ma a differenza di quanto rilevato ieri da SWG è anche la Lega a farne le spese.

Sondaggi politici: la Lega in calo mentre Giorgia Meloni cresce

Secondo i sondaggi politici di Cartabianca il Partito Democratico scivola dietro a FdI, ma con una perdita meno rovinosa di quella che era stata indicata da SWG, secondo cui i DEM crollavano di quasi due punti percentuali. Per EMG invece la situazione è più sfumata: il PD cala dello 0,4%, mentre Fratelli d’Italia sale con la stessa percentuale. La novità è che la Lega è in calo di quasi mezzo punto, come se Giorgia Meloni avesse rosicchiato un po’ di consenso a Salvini. Il Movimento 5 Stelle invece rimane praticamente immobile con un lieve rialzo dello 0,2, ma sufficiente per lasciare indietro FdI. Situazione quasi immobile per Italia Viva e Forza Italia.

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia supera il PD

I sondaggi politici di SWG per Tgla7: mentre la Lega è pressoché stabile con appena un decimo di punto percentuale in più rispetto alla passata settimana che la porta al 23,5% il Movimento 5 Stelle, sulla scorta del possibile approdo di Giuseppe Conte leader, vola al 17,2% conquistando il consenso di un altro 1,4% di intervistati. Ma è soprattutto il tracollo del Partito Democratico, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, a fare rumore. Il PD perde quasi due punti percentuali e viene così scavalcato dal partito di Giorgia Meloni. Hanno fatto tutto i Dem: senza la loro discesa FdI non sarebbe il terzo partito, almeno secondo le intenzioni di voto del sondaggio SWG. Anzi Fratelli d’Italia rispetto a sette giorni fa ha addirittura perso uno 0,2%. Stabili Forza Italia e Azione: il partito di Berlusconi avanza dello 0,1% mentre quello guidato da Carlo Calenda perde lo 0,2.