Sondaggi politici: Letta è più popolare di Salvini

Secondo le rilevazioni di Index Research Giuseppe Conte si conferma come il leader politico più popolare, con una leggera ripresa rispetto a sette giorni fa che lo portano al 37% dei consensi. Segue la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, la cui posizione è rimasta invariata rispetto alla settimana scorsa. Anche per il segretario del Partito Democratico Enrico Letta nessuna variazione, ma rimane comunque più popolare rispetto a Matteo Salvini che invece scende nei consensi di un punto, per fermarsi al 28%. Più in basso nella classifica ci sono rispettivamente Luigi Di Maio, Carlo Calenda, Silvio Berlusconi e per ultimo Matteo Renzi.

Per quanto riguarda la fiducia nel governo Draghi e nel presidente del Consiglio continua a scendere, lentamente ma inesorabilmente, il consenso degli intervistati, anche se il punteggio è ancora molto alto: 59,8% per Mario Draghi e 44,3% per il suo esecutivo.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto infine gli ultimi sondaggi per Porta a porta realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, la Lega di Salvini rimane primo partito italiano con il 22%, ma perde dalla scorsa rilevazione del 17 marzo lo 0.7%. Segue il Pd di Letta che guadagna il 3.1% toccando il 19.4%. Terzo partito italiano Fratelli d’Italia della Meloni con il 17.6% che guadagna l’1.1%. Quindi al quarto posto il Movimento 5stelle che rimane stabile al 17.4%. Forza Italia di Berlusconi con un calo dello 0.4% è, secondo il campione di Euromedia, al 7.2%. Seguono: Azione di Calenda al 3.8% (-0.5%), LEU al 2.8% (-0.7%), Italia Viva di Renzi al 2.5% (-0.2%), Federazione dei Verdi 1.7% (-0.7%), +Europa 1.5% (-0.1%) ed infine altri di Centrodestra 0.8% (-0.1%)