In controtendenza rispetto agli altri sondaggi politici della settimana le rilevazioni di Index Research per Piazzapulita vedono Fratelli d’Italia sotto il Partito Democratico

Sondaggi politici Piazzapulita: Giorgia può aspettare

Se infatti i sondaggi di SWG per Tgla/ e quelli di EMG per Cartabianca davano Fratelli d’Italia ormai secondo partito nelle intenzioni di voto degli italiani appaiato con la Lega di Matteo Salvini al primo per Index Research FdI si trova ancora terzo per consenso rispetto al campione degli intervistati. Nonostante il Carroccio perda uno 0,3% per attestarsi al 21 secco e il partito guidato da Enrico Letta sia in calo di mezzo punto percentuale scivolando sotto il 20% la forza politica di Giorgia Meloni, pur guadagnando uno 0,5, si ferma al 18,5, non abbastanza per ripetere le performance degli altri sondaggi. Il Movimento 5 Stelle è comunque in quarta posizione con il 16,2%.

Le altre forze politiche non subiscono grandi scossoni: settimana senza variazione per Azione di Carlo Calenda mentre Italia Viva di Matteo Renzi subisce un calo di un decimo di punto percentuale arretrando sotto il 2%. Nell’ambito del centrodestra Forza Italia cresce di poco, ma non riesce ad arrivare al 7%.