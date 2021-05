Secondo i sondaggi politici di SWG per Tgla7 Lega e Fratelli d’Italia sono ancora primo e secondo partito. Ma il PD cresce e annulla il distacco con il partito di Giorgia Meloni

Sondaggi politici oggi: il PD riacciuffa Fratelli d’Italia

Rispetto a sette giorni fa la Lega di Matteo Salvini risale dello 0,3% superando il 21. Per Fratelli d’Italia invece la settimana non è particolarmente esaltante: nessuna variazione dalla settimana passata con una percentuale nelle intenzioni di voto del campione intervistato da SWG per il sondaggio politico che rimane stabile al 19,5%. Ne approfitta però il PD che cancella la distanza con FdI. La forza politica guidata da Enrico Letta si posiziona al 19,5% condividendo così il secondo posto nella classifica con il partito di centrodestra. Ancora una settimana negativa invece per il Movimento 5 Stelle che scivola ancora in basso perdendo uno 0,3% e attestandosi al 16,5%. Quasi invariato il risultato di Forza Italia che cede un decimo di punto percentuale mentre Azione di Carlo Calenda scende al 3,3%.

Tracciato piatto anche per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi ormai naviga stabilmente secondo le rilevazioni di SWG sotto il 2%.

I sondaggi politici di TGla7, dopo quelli di Inder Research per Piazzapulita, sono i primi che registrano una piccola controtendenza rispetto alla maggioranza delle rilevazioni che vedono Fratelli d’Italia appaiato senza contendenti alla Lega nei primi due posti della classifica del consenso politico. L’ultima rilevazione che fotografa questa situazione è quella di Alessandra Ghisleri per La Stampa, secondo il quale la Lega di Matteo Salvini è al primo posto con il 21,1%. A seguire Fratelli d’Italia che cresce e raggiunge il 19%, superando così di 0,2 punti percentuali il Partito democratico, terzo con il 18,8%. Poi, con il 16,5%, il Movimento 5 Stelle. I primi 4 partiti si concentrano nello spazio di 5 punti percentuali e si distaccano di più di 8 punti dal resto degli attori della scena politica. Con il 7,7%, Forza Italia si colloca in quinta posizione e, a seguire, tutti gli altri partiti che ricevono meno del 5% delle intenzioni di voto. Leu il 3,8%, Azione di Carlo Calenda il 3,3%, i Verdi il 2,5% e Italia viva di Matteo Renzi al 2,1%. Più in basso Più Europa che riceve l’1,5%.