Sembrano ormai consolidati i dati che vedono Fratelli d’Italia in sorpasso sul Partito Democratico e a ridosso della Lega: oggi lo attesta anche il sondaggio politico di Alessandra Ghisleri pubblicato su La Stampa

Il terzo sondaggio politico che dice che Lega e Fratelli d’Italia sono primo e secondo partito

Secondo il sondaggio di Alessandra Ghisleri su La Stampa infatti la Lega di Matteo Salvini è al primo posto con il 21,1%. A seguire Fratelli d’Italia che cresce e raggiunge il 19%, superando così di 0,2 punti percentuali il Partito democratico, terzo con il 18,8%. Poi, con il 16,5%, il Movimento 5 Stelle. I primi 4 partiti si concentrano nello spazio di 5 punti percentuali e si distaccano di più di 8 punti dal resto degli attori della scena politica. Con il 7,7%, Forza Italia si colloca in quinta posizione e, a seguire, tutti gli altri partiti che ricevono meno del 5% delle intenzioni di voto. Leu il 3,8%, Azione di Carlo Calenda il 3,3%, i Verdi il 2,5% e Italia viva di Matteo Renzi al 2,1%. Più in basso Più Europa che riceve l’1,5%.

Secondo le intenzioni di voto del campione intervistato da EMG per il Cartabianca invece la Lega perde uno 0,3 permettendo alla forza politica guidata da Giorgia Meloni di accorciare il distacco, sebbene FdI rimanga stabile rispetto a sette giorni fa. Terzo partito il Movimento 5 Stelle, ma con la specifica di avere già Giuseppe Conte come capo politico effettivo: anche in questo caso però il M5S perde qualcosa per strada, lo 0,3% per la precisione. I dati confermano quindi la tesi di Spadafora che oggi ha chiesto all’ex presidente del Consiglio di fare presto per evitare un’emorragia di voti. Il Partito Democratico ormai stagna in quarta posizione scendendo addirittura sotto il 17%. Forza Italia rimonta dello 0,3, mentre Italia Viva perde qualcosa anche se nelle rilevazioni EMG rimane ben sopra le percentuali degli altri sondaggi: 3,9%.

Così come i sondaggi politici di Cartabianca anche quelli di TgLa7 vedevano Fratelli d’Italia secondo partito. In contro tendenza invece le rilevazioni di Index Research per Piazzapulita