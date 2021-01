Sondaggi politici Tgla7: la Lega scende, il PD scende di più

I sondaggi politici di SWg per TgLa7 fotografano il consenso degli italiani verso le forze politiche nel momento in cui il governo Conte potrebbe a breve chiudere i battenti. Se la Lega di Matteo Salvini non si avvantaggia e perde 0,2 punti percentuali e attestandosi al 23,2% il Partito Democratico subisce pesantemente scendendo sotto il 20% con un abbandono di consensi pari a un punto. Diversa è la situazione per Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Entrambi guadagnano in pratica mezzo punto. La forza politica guidata da Giorgia Meloni arriva al 17,2%, i pentastellati al 14,7%.

E Renzi? Il polverone politico con la minaccia di dimissioni delle ministre di Italia Viva gli ha portato fortuna? Non più di tanto. Il suo partito secondo i sondaggi SWG sale solo dello 0,1% rimanendo ancora sotto il 3% mentre Azione di Calenda ormai ha distanziato Renzi attestandosi al 4,1%.