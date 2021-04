I sondaggi politici di SWG che Enrico Mentana ha mostrato a TGla7 evidenziano come oggi le ultime vicende hanno influenzato il consenso degli italiani che da una parte premiano la Lega e dall’altra puniscono il Movimento 5 Stelle

Sondaggi politici: la Lega guadagna con la propaganda sul coprifuoco

La Lega di lotta e di governo sulle riaperture, e soprattutto la battaglia del coprifuoco secondo la rilevazione SWG fanno crescere il partito di Matteo Salvini che guadagna bene 0,6%. Un trend in controtendenza rispetto a quello calante delle ultime settimane. Ma il segretario della Lega può permettersi di continuare con questa strategia demolitrice a lungo? Nessuna variazione per il Partito Democratico. Invece il Movimento 5 Stelle, dopo il contestatissimo video di Beppe Grillo in cui ha difeso il figlio Ciro accusato di stupro, accusa il colpo e perde un punto percentuale netto. Tutto l’effetto Conte accumulato in queste settimane è andato perduto in una volta sola. Ne fa tesoro Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni pur perdendo terreno, con ogni probabilità sottratto da Salvini e dalla sua campagna aperturista, risale in terza posizione, anche se ancora a una certa distanza dal Partito Democratico:

Per quanto riguarda gli altri partiti, se Forza Italia cresce di quasi mezzo punto sfuorando il 7% , su altri fronti c’è calma piatta: Azione di Carlo Calenda oscilla di un decimo di punto percentuale in ribasso mentre Italia Viva scivola sotto il 2% perdendo lo 0,2. Sinistra Italiana in crescita dello 0,3 supera la soglia del 3%.