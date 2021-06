SWG ribalta i sondaggi politici di IPSOS con il Partito Democratico al primo posto. Ma le rilevazioni concordano: la Lega è in calo e Fratelli d’Italia ormai è pronto al sorpasso

Dopo lo scalpore suscitato dai sondaggi politici IPSOS che mettevano il Partito Democratico al primo posto le rilevazioni di SWG per TGLa7 rimettono in ordine i dati consolidando però una tendenza comune a tutti i sondaggi: la Lega in calo e Fratelli d’Italia ormai a un soffio

Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia soffia sul collo della Lega

A parte il risultato del Partito Democratico infatti i sondaggi IPSOS e quelli SWG concordano su un punto: il Caroccio scende e perde mezzo punto percentuale. Ne approfitta il partito guidato da Giorgia Meloni che, sebbene con una crescita minore rispetto a quella registrata da Pagnoncelli, sale di uno 0,3% finendo così a un passo dalla Lega da cui lo separa solo mezzo punto. Il PD secondo il sondaggio di TGLa7 è invece ben lontano dall’exploit fotografato dalle rilevazioni IPSOS, e anzi non c’è neanche un segno più: rispetto a sette giorni fa il risultato della forza politica di Letta scende dello 0,2%, un consenso che non gli permette di spostarsi dal terzo posto. In crescita modesta il Movimento 5 Stelle che si attesta al 16,2% nei consensi del campione intervistato. Praticamente stabili Forza Italia, che oscilla di un decimo di punto percentuale, e Azione invariata rispetto alla passata settimana.

Per quanto riguarda le altre forze politiche MDP Articolo 1 cresce dello 0,2%, Italia Viva stagna sempre intorno al 2 con un trend positivo in questi sette giorni.