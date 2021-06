Il sondaggio politico che dice che il PD è primo partito sopra Fratelli d’Italia e la Lega

Sono settimane che i sondaggi politici mostrano un’unica tendenza: la costante ascesa di Fratelli d’Italia a discapito della Lega. La guerra politica all’interno del centrodestra tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni però secondo un sondaggio politico di Ipsos è una notizia superata. Secondo la rilevazione settimanale di Nando Pagnoncelli il Partito Democratico ha superato il Carroccio ed è il primo partito.

Secondo i sondaggi politici di Ipsos infatti il Partito Democratico ha il consenso del 20,8% del campione intervistato, superando Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 20,5. C’è un altro dato clamoroso da notare: la Lega di Matteo Salvini che si ferma al 20,1 e viene relegata così al terzo posto in picchiata rispetto a quello di primo partito che detiene da anni. Il Movimento 5 Stelle invece rimane in linea con altre rilevazioni al quarto posto con il 14,2%. Cosa è successo? Il PD è salito quasi di un punto percentuale, lo 0,8% per la precisione, una crescita comunque inferiore a quella di Fratelli d’Italia che aumenta i suoi consensi dell’1% secco. In contemporanea però la Lega perde uno 0,4%. Ipsos analizza così i risultati: “Sia il Pd sia FdI prolungano un trend positivo (molto recente nel caso del Pd, ben più duraturo nel caso di FdI) che è infine giunto ad incrociare -il lento ma abbastanza costante declino del partito di Matteo Salvini”. Sembra fantascienza vero? In ogni caso il perdente acclarato di questa rilevazione è Matteo Salvini che non è riuscito con la sua strategia di lotta e di governo a catalizzare consensi che abbiano fermato o almeno rallentato la diaspora dei suoi elettori verso i territori di FdI, come spiega Ipsos: “I bacini elettorali di FdI e Lega continuano a presentare evidenti sovrapposizioni: ciascun partito tende a pescare nell’elettorato dell’altro”. Insomma la battaglia del coprifuoco si è rivelata un flop.