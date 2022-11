Sondaggi politici: il Terzo Polo sorpassa la Lega (che cola a picco)

In attesa dei primi atti concreti del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, i sondaggi politici oggi – come quelli delle scorse settimane – continuano a premiare Fratelli d’Italia. Secondo le ultime rilevazioni, il partito che ha vinto le elezioni del 25 settembre prosegue spedito la sua corsa scavallando quota 29 punti percentuali. All’interno della maggioranza, però, si segnala un crollo verticale della Lega (mentre Forza Italia rialza leggermente la testa dopo alcune settimane di difficoltà). E anche il Partito Democratico non può ridere, raggiunto dal MoVimento 5 Stelle.

Sondaggi politici oggi, crolla la Lega e viene superata dal Terzo Polo

Secondo l’ultima rilevazione fatta da SWG per il Tg di La7, Fratelli d’Italia prosegue la sua corsa in solitaria guadagnando in una settimana lo 0,8%, arrivando al 29,1%. Si tratta del massimo storico per il partito di Giorgia Meloni. All’interno della sua maggioranza, però, c’è un partito che prosegue nella sua emorragia di consensi: la Lega di Matteo Salvini, infatti, ha perso lo 0,7%, scendendo sotto la soglia psicologica dell’8%. Un crollo che ha portato a un sorpasso che solo qualche settimana fa sembrava essere impossibile. Il Terzo Polo, l’alleanza nata da Italia Viva di Renzi e Azione di Carlo Calenda, continua nella sua crescita lenta ma esponenziale e ora è il quarto partito, sempre secondo i sondaggi politici oggi.

Ma se la Lega crolla e perde posizioni, a sinistra le cose non vanno meglio. Il Partito Democratico continua a veleggiare nell’incertezza (non solo di leadership, ma anche di idee). E gli elettori si stanno definitivamente stancando di una situazione stantia. Tutto ciò si evince dall’ennesimo calo nelle rilevazioni sondaggistiche: un -o,7 che porta il PD al 16.3%. Stessa cifra percentuale del MoVimento 5 Stelle che (pur perdendo lo 0,1%, è riuscito a raggiungere gli ex alleati di governo).

(Foto/IPP/Gioia Botteghi)