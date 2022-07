Il sondaggio politico che, per Tajani, indica il sorpasso di Forza Italia sul M5S dopo la caduta di Draghi. Anzi no

Nella dialettica politica, le rilevazioni dei vari istituti – quelle basata su interviste a un campione ridotto della popolazione avente diritto al voto – vengono narrate e raccontate in base alle percentuali di crescita o decrescita: quando c’è un segno meno non se ne parla (o vengono ridotti a campione meramente statistico e non fattuale), quando c’è un segno più si trasformano nell’esatta prospettiva della direzione del Paese. E poi, nel secondo caso, si rischia di incappare nell’errore commesso da Antonio Tajani parlando dei sondaggi politici che vedrebbero il sorpasso di Forza Italia ai danni del MoVimento 5 Stelle.

Questo il sondaggio Tecnè pubblicato oggi su @repubblica. Sondaggio svolto il giorno dopo le dimissioni di Draghi. Gli italiani hanno capito chi sono i veri responsabili della caduta del Governo. Ora continuiamo a lavorare per portare @forza_italia e il cdx alla guida del Paese. pic.twitter.com/rJnLnyiCQT — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 24, 2022

Sondaggi politici Forza Italia, la strana lettura di Tajani

Il vicepresidente del partito di Silvio Berlusconi, infatti, ha voluto condividere i risultati dell’ultima rilevazione fatta da Tecné per l’agenzia Dire, con dati pubblicati anche sul quotidiano La Repubblica. Ed è lì, secondo questo sondaggio, che sarebbe emersa la resa dei conti tra gli elettori e i “veri responsabili della caduta del governo”. Perché il MoVimento 5 Stelle, avrebbe perso lo 0.3%, stessa soglia guadagnata proprio da Forza Italia.

E, in effetti, secondo questa rilevazione Tecné il trend sembra essere proprio quello. Ma il sorpasso non è avvenuto ora, in seguito alla crisi di governo e alla fine del governo Draghi decisa dal voto in Senato di mercoledì scorso e certificata dalle dimissioni consegnate (e questa volta accettate) nelle mani del Presidente della Repubblica. Perché tutto ciò, secondo questo istituto, era avvenuto nelle scorse settimane. Non sicuramente oggi, come avevamo già raccontato qualche giorno fa. La rilevazione precedente di Tecné, riferita al 16 luglio e pubblicata il 21 luglio, evidenziava come Forza Italia fosse già davanti ai penstatellati (entrambi con un guadagno dello 0.2% rispetto alla settimana precedente).

🚨Sondaggio Tecnè – Elezioni Politiche

🔝 il PD si avvicina a FdI

📈 in crescita Lega, M5s e Forza Italia sondaggio completo:👇🏻https://t.co/L0GGIeuoIg pic.twitter.com/rZqnNlFt1Y — Sondaggi Bidimedia (@SBidimedia) July 21, 2022

La scelta della fonte

Insomma, i sondaggi politici Forza Italia non mostrano alcun sorpasso. Semmai, tra i dati più evidenti (viste le scarse variazioni in termini percentuali), deve far riflettere il numero di italiani pronti all’astensione. E poi c’è un altro tema. Da tempo, Tecné ha rilevazioni che mostrano dati molto diversi rispetto alla supermedia e agli altri sondaggi politici. Come indicato dagli analisti di YouTrend, per esempio, la situazione attuale potrebbe essere questa.

📊 #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia (e variazione con due settimane fa): FDI 22,8% (+0,3)

PD 22,1% (+0,3)

Lega 14,4% (-0,1)

M5S 10,8% (+0,1)

FI 8,4% (+0,1)

Az/+Eu 4,9% (+0,4)

Italia Viva 2,7% (+0,1)

Italexit 2,6% (0)

Verdi 2,2% (0)

Art.1-MDP 1,9% (0)

SI 1,8% (-0,3) pic.twitter.com/JOGQYvBZwh — YouTrend (@you_trend) July 22, 2022

Dunque, per un Tajani che esulta per le rilevazioni di Tecné (che aveva già evidenziato un sorpasso nei confronti del M5S diverso tempo fa) ce n’è un altro che non fa riferimento a tutti gli altri sondaggi che hanno numeri ben differenti e piazzano Forza Italia ancora alle spalle (e non di poco) dei pentastellati.

