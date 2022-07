Un primo sondaggio Tecné fotografa i partiti ai nastri di partenza della brevissima campagna elettorale che accompagnerà l’estate degli italiani in vista del voto del 25 settembre. In testa c’è il partito che più di tutti – non a caso – chiedeva lo scioglimento delle camere: Fratelli d’Italia è al 23,5%, Giorgia Meloni domina incontrastata la coalizione di centrodestra (la cui coesione è tutta da verificare) staccando la Lega ferma al 14,6% e Forza Italia al 10,6%. Un accordo interno tra Meloni, Salvini e Berlusconi prevede che il leader del partito che prenderà più voti all’interno della coalizione indicherà il presidente del Consiglio: prende corpo l’ipotesi Meloni a Palazzo Chigi, sarebbe la prima donna a ricoprire questo ruolo. A tallonarla però il Partito democratico, staccato di meno di mezzo punto: Enrico Letta può fare affidamento, al momento, sul 23,1% dei consensi.

Sondaggi politici: i partiti ai nastri di partenza della campagna elettorale

Sull’effettivo risultato del Pd alle elezioni giocherà un ruolo fondamentale la volontà degli elettori progressisti di concentrare il voto sull’unico partito che al momento pare in grado di arginare la deriva a destra del Paese, oltre che la sussistenza (o meno) di un’alleanza programmatica con il Movimento 5 Stelle, autore dello strappo che ha portato alla caduta del governo Draghi. I pentastellati, in piena crisi di consensi (come emerso alle ultime Amministrative), oggi possono contare – secondo i sondaggi – sul 9,4% dei consensi. Seguono Azione di Carlo Calenda al 4,9%, Sinistra Italiana al 4,1% e Italia Viva al 2,8%. Al momento è ancora presto per ipotizzare alleanze tra i partiti centristi filo-Draghiani e il Pd, unico tra i grandi partiti ad aver votato la risoluzione di fiducia al governo sia alla Camera sia al Senato.