Sondaggi Piazzapulita, Fratelli d’Italia cresce più di tutti

I sondaggi di Index Research letti ieri da Corrado Formigli durante Piazzapulita su La7 dicono che la Lega è saldamente in testa nelle preferenze del campione con il 30,3%, ma perde in un solo colpo lo 0,6% (il calo del Carroccio era segnalato anche nel sondaggio Agorà di ieri), mentre il Partito Democratico è stimato sotto il 20% e in calo di uno 0,1%. Il MoVimento 5 Stelle arriva al 14,8% in crescita di 0,3 punti percentuali.

Fratelli d’Italia è in crescita di uno 0,4% (quasi la percentuale persa dal Carroccio) e arriva al 12,1% mentre Forza Italia è al 6,1% e cresce di uno 0,1%; LeU è stimata al 3,5%.

Italia Viva è al 3,5%, in calo dello 0,4% mentre Azione è stabile (ironia della sorte), lieve la crescita di Verdi e +Europa che comunque rimangono ben al di sotto della soglia del 5% e della rilevanza politica.

Nel complesso i risultati di Index Research stimano la Lega più in alto rispetto agli altri di questa settimana e la lasciano al di sopra della soglia del 30%, certificando comunque al contempo la crescita del partito di Giorgia Meloni che continua a sembrare il maggior competitor a destra di Matteo Salvini. Dalla parte della maggioranza il Partito Democratico è stimato sotto i risultati delle elezioni europee (e prima della scissione di Matteo Renzi), così come il MoVimento 5 Stelel che continua la sua picchiata dopo il picco raggiunto alle elezioni politiche 2018.