Sondaggi in Lombardia: Majorino meglio di Moratti, ma in testa c'è Fontana

Manca ancora una data ufficiale e i nomi di tutti i candidati, ma i sondaggi in vista delle Regionali in Lombardia danno già un indirizzo sulla contesa elettorale che a breve si aprirà. Il centrodestra, infatti, ha deciso di puntare tutto sul Presidente uscente Attilio Fontana ed è proprio lui, secondo le prime rilevazioni, il favorito alla vittoria. Dietro di lui, ma nettamente staccato, il candidato – indicato ufficialmente la scorsa settimana – del centrosinistra (sostenuto da PD, Europa Verde, Sinistra Italiana e +Europa) Pierfrancesco Majorino. Non convince, secondo le intenzioni di voto, il nome scelto dal Terzo Polo: l’ex vicepresidente ed ex Assessora al Welfare della Regione Letizia Moratti.

Regionali in Lombardia: Fontana in testa, Majorino sfiora il 30%. Moratti tallonata dai 5 Stelle@ultimora_pol pic.twitter.com/jT3d93nkOR — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) November 23, 2022

Sondaggi Lombardia, Fontana nettamente favorito su Majorino

La rilevazione di IZI indica, dunque, intenzioni di voto piuttosto delineate. Secondo questo sondaggio Lombardia – basato su interviste a 1004 cittadini aventi diritto al voto – Attilio Fontana si attesterebbe intorno al 45,2%. Una maggioranza stabile che ricalcherebbe (seppur con numeri leggermente inferiori) quanto già accaduto nel 2018, quando il leghista conquistò la vittoria – su Giorgio Gori – sfiorando il 50%.

Il centrosinistra, invece, ha proposto il nome dell’eurodeputato Pierfrancesco Majorino. Il suo nome, stando alle rilevazione IZI, potrebbe portare a una percentuale vicina al 30%. Insomma, valori che ricalcano in pieno lo status quo emerso nel lontano 2018. E poi c’è Letizia Moratti: la candidata (tra le polemiche) del Terzo Polo – quindi del ticket Italia Viva (Matteo Renzi) e Azione (Carlo Calenda), non sembra scaldare il cuore dei lombardi, fermandosi poco sopra il 13%. E, secondo queste rilevazione, a poca distanza da lei ci sarebbe il candidato del MoVimento 5 Stelle (11,6%). Ma il partito guidato da Giuseppe Conte non ha ancora sciolto le riserve e non ha ancora fatto un nome per le Regionali in Lombardia (dove nel 2018 sfiorò il 18%).