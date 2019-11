Sondaggi Emilia Romagna, il M5S toglie cinque punti a Bonaccini

Antonio Noto di Noto Sondaggi oggi dice al Messaggero che nella corsa per la poltrona di governatore dell’Emilia Romagna la discesa in campo del MoVimento 5 Stelle secondo i sondaggi può togliere fino a cinque punti a Stefano Bonaccini, riaprendo la sfida con Lucia Borgonzoni:

Quali i dati più significativi sulle elezioni emiliane?

«Li ho sintetizzati in tre cifre: uno,tre,sei». E di cosa si tratta?

«Uno per cento è il vantaggio di Bonaccini, candidato del centrosinistra, sulla leghista Borgonzoni se i 5 Stelle presentassero un proprio candidato. Tre per cento sarebbe il vantaggio di Bonaccini se i 5 Stelle non si presentassero alle elezioni. Sei per cento se i grillini si associassero alle liste di centro-sinistra». Quanto varrebbe un candidato 5 Stelle in Emilia?

«La lista viaggia intorno all’8%».

Perché sono così importanti questi voti?

«I 5Stelle avevano in origine elettori di tre componenti: sinistra, destra e non ideologici. Dopo le politiche del 2018 hanno perso i fan di centrodestra. Se si presentassero con Bonaccini la loro componente di sinistra si sentirebbe legittimata e andrebbe a votare in massa consentendo al candidato del centrosinistra d idistanziare di sei punti l’avversaria».

Che previsioni fa?

«La mia impressione è che nessun gioco sia già definitivo. La situazione evolve e farei attenzione ai dettagli “nascosti” nelle frasi».

