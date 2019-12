Sondaggi Emilia Romagna, Bonaccini sopra Borgonzoni

Cartabianca ieri ha mostrato alcuni sondaggi sull’Emilia Romagna e sulla corsa a governatore che vede impegnati Stefano Bonaccini per il centrosinistra e Lucia Borgonzoni per il centrodestra. Secondo la rilevazione dell’istituto Ixé Bonaccini raccoglie il 47,2% delle preferenze mentre Borgonzoni arriva al 40,1%. Simone Benini del MoVimento 5 Stelle, indicato come “candidata del del M5S” nell’infografica mostrata in trasmissione, arriva al 7,8%.

Il numero degli indecisi è ancora molto alto, visto che raggiunge il 25% del campione. Nelle preferenze di lista il Partito Democratico raggiunge il 29,4% mentre la Lista Bonaccini Presidente arriva al 7,8% e in totale la coalizione di Bonaccini raccoglie il 44%, ovvero meno di quanto totalizzi come preferenze il candidato presidente.

La coalizione che regge la candidatura di Borgonzoni invece arriva al 41,9% e la Lega tocca quota 27,8% ma, appunto, questa percentuale è inferiore a quella di chi vuole votare miss Bibbiano come presidente della Regione. Anche il MoVimento 5 Stelle è accreditato di più voti (l’8,8%) rispetto al suo candidato presidente Benini. Questo significa che nell’ottica del voto disgiunto c’è chi preferisce votare Bonaccini come presidente anche se intende dare il suo voto a una lista che non si presenta con lui.

Leggi anche: Gregoretti, Salvini rischia quindici anni di carcere