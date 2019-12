Sondaggi Emilia Romagna, Bonaccini in vantaggio su Borgonzoni

I sondaggi di EMG Acqua per Agorà di Raitre sulle elezioni regionali in Emilia Romagna dicono che Stefano Bonaccini è in vantaggio su Lucia Borgonzoni di 2,5 punti mentre il MoVimento 5 Stelle non ha ancora deciso chi sarà il suo candidato e non sono ancora state presentate le liste.

Agorà ha presentato anche i sondaggi sulle preferenze degli elettori su scala nazionale: la Lega è stabilmente avanti anche se perde mezzo punto percentuale, mentre il Partito Democratico è sotto il 20% e il MoVimento 5 Stelle è al 15,7%. Anche il sondaggio EMG Acqua dà Giorgia Meloni sopra il 10% e Fratelli d’Italia è l’unico partito di centrodestra a guadagnare visto che Forza Italia perde un altro 0,2% mentre Italia Viva è sotto di uno 0,1%.

Intanto Azione di Carlo Calenda arriva al 2% e appaia +Europa, in crescita, mentre gli altri partiti guadagnano tutti voti ma le percentuali sono troppo basse per superare le soglie di sbarramento.

