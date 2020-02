Sondaggi Cartabianca, Lega in calo

I sondaggi dell’istituto Ixé per Cartabianca illustrati ieri da Bianca Berlinguer durante la trasmissione di Raitre dicono che la Lega è in calo al 27,5% e perde mezzo punto percentuale rispetto alla settimana precedente, mentre il Partito Democratico cresce (+0,4%) e rimane stabile il MoVimento 5 Stelle. In espansione anche Fratelli d’Italia e Forza Italia che insieme assorbono la caduta del Carroccio, mentre Italia Viva cala di uno 0,2%.

Pochi movimenti nella parte bassa del tabellone, dove cresce La Sinistra, perde voti Europa Verde, sale Azione di Carlo Calenda e cala Cambiamo! di Giovanni Toti. Stabile +Europa al 2,8%.

Per quanto riguarda la fiducia nei politici, è ancora in alto quella di Giuseppe Conte che addirittura cresce al 39% mentre cala quella di Meloni e rimane stabile quella di Salvini. In crescita anche Nicola Zingaretti, considerato degno di fiducia dal 27% dell’elettorato.

La fiducia nel governo Conte invece continua a rimanere bassa, visto che i “molta + abbastanza” sono al 35% mentre la risposta “poca fiducia” è al 38% e “nessuna fiducia” al 27%.