Sondaggi Cartabianca, in calo Lega e Partito Democratico

I sondaggi di Ixé per Cartabianca, illustrati ieri da Bianca Berlinguer durante la trasmissione di Raitre, dicono che sia la Lega che il Partito Democratico sono in discesa e se il Carroccio perde uno 0,3, è molto più ampia la caduta del partito di Zingaretti che perde quasi un punto percentuale dopo settimane di crescita. Guardagnano voti invece il MoVimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Forza Italia come La Sinistra. Stabile al 2,6% Italia Viva.

La fiducia nei personaggi politici vede Conte svettare con il 59% mentre scendono Zaia, Meloni e Salvini; Zingaretti rimane stabile mentre crescono Di Maio e Berlusconi. Renzi chiude la classifica.