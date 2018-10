Il Fatto Quotidiano ha pubblicato su Slideshare le slide di presentazione del progetto sul reddito di cittadinanza del professor Mimmo Parisi della Mississippi State University e che prevede un’app che si può scaricare sullo smartphone e chiamata Mr. Works, illustrato oggi in un articolo a firma di Stefano Feltri.

Le slide sul reddito di cittadinanza

Le slide sul reddito di cittadinanza vedono come protagonista Mario e i testi tradiscono una certa allegria nella traduzione dall’inglese all’italiano nel raccontare in che modo il sistema pensato da Parisi potrebbe incidere sulla vita di un singolo e quindi del mercato del lavoro italiano. E così il disoccupato Mario, che cerca un lavoro “che gli consenta di provvedere a se stesso e alla propia (sic) famiglia”, viene a sapere dal passaparola e dalla pubblicità istituzionale della possibilità di iscriversi al portale www.redditodicittadinanza.trovalavoro.gov.it per poi compilare la domanda.

Già questo, spiegano le slide, riaccende la speranza di Mario che vuole trovare un lavoro per “contribuire allo sviluppo della sua città” mentre un istruttore verifica la sua pratica e l’esistenza di requisiti, approvando infine la sua richiesta.

Intanto il sistema comincia a pagargli il sussidio grazie all’istruzione della pratica:

E Mario riceve la carta elettronica che gestirà i pagamenti tramite posta, mentre usa l’applicazione mobile per visalizzare l’importo disponibile sul suo account e “inizia a sognare di ottenere uno stipendio e un lavoro sostenibili” (qualunque cosa ciò voglia dire).

Come Mario trova lavoro grazie al reddito

La storia di Mario prosegue mentre nasce il suo sogno di diventare direttore di sala di un ristorante:

Siccome bisogna sempre cominciare dal basso, proprio grazie all’APP Mario trova posto come cameriere ed è felicissimo:

Il lavoro non è ben retribuito ma gli serve per fare esperienza:

Intanto Mario scopre che il nuovo lavoro lo colloca al di sopra della soglia di povertà, quindi il sussidio verrà interrotto. Non prima però di un’ultima soddisfazione: “prima di uscire dal programma di sussidio, riceverà ancora una mensilità”.

Poi, grazie agli studi e al miglioramento delle sue skills grazie ai corsi di formazione, può finalmente candidarsi al posto tanto agognato di direttore di sala.

E subito dopo grazie a Sofia lo ottiene: sarà direttore di sala presso “La Cucina dell’Amore”. E vissero tutti felici e contenti.