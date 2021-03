Simona Riussi è la moglie di Sandro Tognatti, l’insegnante di musica di 57 anni di Biella morto qualche giorno fa: ieri l’autopsia non ha evidenziato legami tra il decesso dell’insegnante e il vaccino Astrazeneca a cui si era sottoposto poco prima. E oggi lei in un’intervista alla Provincia Pavese lancia un messaggio positivo: “Farò la seconda dose, consiglio a tutti di vaccinarsi”.

“Farò la seconda dose, vaccinatevi tutti”: l’appello di Simona Riussi

Simona Riussi aggiunge: “Credo nella vaccinazione anti-Covid” spiegando che allo stesso tempo vorrebbe conoscere la causa della morte di suo marito. Ieri secondo i primi risultati dell’autopsia i medici sembrano escludere la correlazione con il vaccino: gli esami non hanno evidenziato trombi e si tratterebbe di un caso di morte cardiaca improvvisa. La Riussi spiega cosa è successo a lei e al marito dopo la vaccinazione avvenuta il 13 marzo: “Io non ho avuto nemmeno una linea di febbre. Mio marito durante la notte ha accusato una febbre molto alta, sino a 39.5. La domenica mattina è sceso per bere il caffè con i suoi genitori, che vivono vicino a noi. Poi è salito in mansarda a riposarsi. L’ho chiamato al cellulare ma non rispondeva”.

Si è accorta che non respirava e ha provato, così come i soccorritori del 118 arrivati poco dopo, ma non c’è stato niente da fare. La donna poi aggiunge: “Consiglio a tutti di vaccinarsi, l’ho già detto più volte. Ma non sono un medico: è solo un comportamento che ritengo giusto a prescindere dalla tragedia di mio marito. Mi sembra l’unico modo per vincere il Covid”. La vedova di Tognatti si era già espressa per spiegare l’importanza della vaccinazione: “Mio marito credeva nel vaccino e bisogna continuare a crederci perché è l’unica strada che ci può liberare da questa situazione”, sottolineava: