Silvia Romano: la conversione di Aisha all’Islam e il riscatto

Il giorno dopo la notizia della liberazione di Silvia Romano, mentre finalmente Libero e il Giornale dicono che il problema sono i bimbi “dalla pelle scura” che aiutava, i giornali raccontano i retroscena dell’operazione condotta dai servizi segreti italiani in collaborazione con quelli della Turchia e della Somalia che hanno portato al suo ritorno a casa.

Il Corriere della Sera in un articolo a firma di Fiorenza Sarzanini scrive che Silvia ha cambiato sei prigioni nell’arco della sua segregazione e racconta la sua conversione all’Islam:

I suoi ricordi sono precisi, il suo racconto è zeppo di date e circostanze. E mentre lo fa appare calma, seppur provata. «Venivo spostata ogni tre, quattro mesi, ma a quel punto non avevo più paura». Di riscatto dice di non aver mai sentito parlare «ma avevo capito che volevano soldi». Il gruppo è accusato di aver rapito altri occidentali. «Io non ho mai visto nessun altro», assicura Silvia.

«Leggevo il Corano, pregavo. La mia riflessione è stata lunga e alla fine è diventata una decisione». Soltanto il tempo dirà se e quanto su questa scelta abbia influito la pressione psicologica subita in questi 18 mesi, la sindrome che spesso lega gli ostaggi alla realtà dei rapitori. Il magistrato e i carabinieri la lasciano parlare senza fare domande, se non quelle che riguardano eventuali violenze. E lei nega di nuovo.

Silvia ha raccontato ai magistrati che il suo lavoro era seguire i bambini del villaggio di Chakama, nella contea di Kilifi, non lontano dalle spiagge di Malindi. «Tutto — ha raccontato la ragazza agli investigatori per quanto scrive Repubblica — sembrava andare come doveva, non ho percepito in quei giorni nessuna situazione di particolare pericolo o che mi facesse temere per la mia incolumità». In realtà non era così. Qualcuno l’aveva tradita. Spifferando agli jihadisti di Al Shabaab che una ragazza occidentale lavorava sola, senza particolari protezioni, in quel villaggio. È così che alle 19.30 del 20 novembre a Chakama arriva un commando composto da almeno otto persone a prenderla.

Silvia ha raccontato di aver cambiato sei covi. Tutti in centri urbani. «Ci spostavamo in auto o a piedi. Sentivo le voci da fuori ma non ho mai visto nessun altro se non i miei sequestratori: nessun occidentale, nessuna donna». Ogni casa era in qualche modo attrezzata. «Dormivo su materassi o su teli. Non sono mai stata né bendata né legata. Mi portavano da mangiare quello che c’era. Verdure, capretto, avevo chiesto degli spaghetti e una volta sono riusciti anche a portarmeli». Il percorso di conversione all’Islam, ha raccontato Silvia, è cominciato per caso. «Ho chiesto dei libri e mi hanno portato il Corano. Ho cominciato a leggere per curiosità e poi è stato normale: la mia è stata una conversione spontanea».

La ragazza ha già incontrato una psicologa e l’argomento, evidentemente, verrà approfondito nelle prossime settimane: c’è da capire se invece le pressioni ci sono state e Silvia le abbia subite incosciamente. «Alcune cose andranno riapprofondite tra un po’ di tempo» spiegano gli investigatori che però hanno scelto di non andare oltre: la ragazza ha negato di essere stata costretta alla conversione o a sposare un islamico. E ha detto di non essere incinta. «Se la conversione è stata una scelta personale, per noi basta così». La giovane avrebbe anche raccontato alla psicologa di aver cambiato nome in Aisha.