Sgarbi e Mughini si prendono a sediate in diretta a Stasera Italia

Siccome è estate e l’estate il caldo dà alla testa, possiamo ammirare su StaseraItalia questa sequela di insulti in diretta tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, che nonostante abbiano Maria Giovanna Maglie a dividerli, mentre parlano del Russiagate che secondo Mughini è un’indagine e secondo Sgarbi un crimine, partono con la rissa verbale e a un certo punto punto, siccome le parole non bastano, passano direttamente alle mani. Il conduttore Giuseppe Brindisi tenta poi di placare i due senza successo.

A un certo punto i due si alzano, Sgarbi prende la sua sedia per lanciarla su Mughini intanto che lui cerca di prenderlo. A quel punto il conduttore Giuseppe Brindisi è costretto ad intervenire per fermare la rissa e la regia allarga l’inquadratura. Aspettiamo il bollettino della questura per sapere il bilancio di morti e feriti.

