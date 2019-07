Sette giorni per pulire Roma. L’ultimatum della Regione Lazio ad Ama e di riflesso alla sindaca Virginia Raggi movimenta le giornate del Campidoglio, anche per le possibili conseguenze nel caso l’ordine venga disatteso: il commissariamento. Spiega oggi Il Messaggero:

Per Virginia Raggi ora c’è una sorta di commissariamento di fatto che rischia di trasformarsi in un commissariamento reale, con il Viminale che sta vigilando su quanto sta succedendo a Roma. Zingaretti, in caso di mancata applicazione dell’ordinanza, potrebbe chiedere il commissariamento,soprattutto se ci avvieremo verso l’emergenza sanitaria. La sindaca Virginia Raggi, mentre Roma da oltre un mese è con i rifiuti per strada, aveva invocato un’ordinanza della Regione Lazio. Era anche andata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, perché facesse pressione con Zingaretti.

Intorno al Campidoglio c’è un cordone “sanitario” composto dal ministro Costa, dal Viminale (Salvini) e dalla Regione, governata da Zingaretti che è anche segretario del Pd. In questo scenario pezzi di amministrazione non rispondono più alla sindaca, bensì – è il caso appunto di Ama – alla Regione. Un accerchiamento che rende Raggi lontana anche dai vertici del M5S: nessun big, da Di Maio in giù, finora ha preso la parola per difenderla.