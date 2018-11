L’attesa per la sentenza Raggi è spasmodica: anche il marito di Virginia, Andrea Severini, regista radiofonico, evidentemente la sente e decide di sfogarla con i giornalisti sul suo profilo Facebook: pubblica una foto che ritrae una decina scarsa di persone in attesa fuori dal palazzo del tribunale e li insulta chiamandoli avvoltoi.

Sentenza Raggi, il marito insulta i giornalisti

È intanto ripresa con l’intervento di Pierfrancesco Bruno, uno dei tre legali della difesa di Virginia Raggi, l’udienza del processo che vede la sindaca di Roma indagata per falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio. Successivamente prenderanno la parola i penalisti Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori, al cui fianco siede la sindaca. La Procura, in apertura dell’udienza, ha prodotto la nuova e la precedente versione del codice etico del Movimento 5 Stelle.



Qualche tempo fa Severini aveva pubblicato un video nel quale affermava di essere assediato dai giornalisti mentre era in macchina: nel video però di giornalisti non se ne vedevano. Il nome di Severini è diventato famoso per la lettera alla moglie pubblicata il giorno dopo la sua vittoria nella corsa al Campidoglio.

Edit: dopo la sentenza di assoluzione di Virginia Raggi Andrea Severini ha commentato così su Facebook