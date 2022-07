La senatrice Granato è convinta che Draghi voglia far vaccinare fragili e anziani per ucciderli | VIDEO

Tra i senatori intervenuti dopo le comunicazioni di Draghi a Palazzo Madama c’è anche Bianca Laura Granato, ex M5S, tra i più ferventi oppositori del premier. La vicepresidente del Gruppo Uniti per la Costituzione – C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) – Alternativa – P.C. – Ancora Italia – Progetto SMART – I.d.V. ha citato diversi argomenti antiscientifici per manifestare il suo dissenso contro l’ex presidente della Bce: “Oggi si chiude, ma forse no, la parentesi di un governo che non si è fatto scrupolo di portare avanti un’agenda internazionale senza logica e interesse pubblico – ha cominciato Granato – Sono passati provvedimenti di una gravità inedita dai tempi del fascismo. Avete portato avanti misure che hanno tolto cittadini la possibilità di circolare, ai lavoratori di lavorare, a milioni di famiglie il sostentamento pur di affermare una società del controllo fondata sulla paura. Abbiamo visto costringere i lavoratori a inocularsi un farmaco sperimentale che ha causato decine di migliaia di morti in tutta Europa – ha insistito la senatrice No vax – Non avevamo mai visto un governo usare le forze dell’ordine per reprimere il dissenso”.

20/07/2022

▶️ Bianca Laura Granato:

🎙️”Mandare #Draghi a casa, ritirare i ministri, togliere le coperture di un sistema che ha applicato norme incostituzionali lesive della dignità delle persone, questo è l’epilogo che il paese si aspetta da voi” ⤵️ pic.twitter.com/8kIAEbOlRR — Giuseppe Baggio (@giuseppebaggio) July 20, 2022

La senatrice Granato è convinta che Draghi voglia far vaccinare fragili e anziani per ucciderli

“Gli italiani – ha attaccato – hanno capito che Draghi vuole ridurre l’Italia come la Grecia nel 2015. La sua agenda riguarda l’indebitamento privato, il controllo sociale, la sanità in mano a big pharma, l’alleggerimento dei trattamenti previdenziali grazie all’eliminazione di fragili e anziani tramite vaccini ogni tre mesi”. E ancora: “Da quando si è insediato il governo Draghi abbiamo dimenticato di vivere in una democrazia, viviamo in uno Stato totalitario che impone la sua narrazione falsa a milioni di cittadini reprimendo il dissenso con la violenza”. Per inquadrare il personaggio: Granato è stata allontanata dall’Aula di Palazzo Madama per essersi rifiutata di indossare la mascherina, e ha disertato il discorso di Zelensky dello scorso 23 marzo.