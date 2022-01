Le prime immagini del seggio drive in per far votare anche i parlamentari positivi | VIDEO

Il seggio esterno è in fase di allestimento nei pressi di Montecitorio. Attraverso questo sistema, anche i parlamentari positivi potranno votare il proprio nome per il Quirinale

Anche i Grandi elettori positivi al Sars-CoV-2 potranno scrivere sul bigliettino il proprio nome per il prossimo Presidente della Repubblica. Lo faranno attraverso un seggio drive in che, in queste ore, è in corso di preparazione e allestimento all’interno del parcheggio di Montecitorio. Tutti i deputati, senatori e delegati delle Regioni potranno – dunque – partecipare alla tornata elettorale con vista sul Colle. Ecco le prime immagini di quel che si sta costruendo nei pressi della Camera, immortalate dalle telecamere dell’Agenzia Vista.

Elezione Quirinale, ecco il drive-in per il voto dei positivi nel parcheggio della Camera#quirinale #covid pic.twitter.com/6jFwx7psdI — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) January 21, 2022

Seggio drive in, le immagini della postazione per i voti dei positivi

Una parte dei materiali è ancora a terra, ma gli operai sono già all’opera per realizzare quella struttura che permetterà ai grandi elettori positivi di partecipare al voto. La decisione è arrivata nel corso delle ultime 24 ore, dopo aver messo al vaglio tutte le ipotesi per consentire a tutti di inserire il proprio nome (o quello indicato dal partito o dalla coalizione) nell’urna. Sarà un seggio drive in esterno, proprio per evitare che chi è positivo possa entrare in Aula ed essere potenzialmente contagioso per gli altri.

E si partirà dalle 15 di lunedì 24 gennaio, data della prima convocazione. Il calendario è molto fitto, ma suddiviso in ordine nominale per evitare che anche all’interno di Montecitorio si creino assembramenti. Per questo motivo le chiamate saranno suddivise in gruppi da 50 che si alterneranno in Aula e inseriranno il nome della figura prescelta nell’urna. Chi, invece, non potrà entrare, sarà in grado di votare presentandosi a bordo della propria automobile nel parcheggio della Camera dei deputati, passando sotto quei gazebo e depositando il proprio bigliettino che, poi, sarà portato in Aula e messo insieme agli altri. Fino alla lettura da parte del Presidente Fico.

(foto e video: da Agenzia Vista)