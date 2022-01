Quando si vota? A che ora? Per quanto tempo? Quando sapremo il nome del Presidente della Repubblica? Tutto il Quirinale minuto per minuto

Il conto alla rovescia ormai è cominciato. Tra 72 ore si apriranno finalmente le danze per l’elezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo già a lungo spiegato come funziona l’elezione del prossimo inquilino del Quirinale e quali norme sono state introdotte per garantire la sicurezza del voto in tempi di Covid. Ma quale sarà il timing? Quanto tempo ci vorrà per conoscere il nome del successore del Presidente Sergio Mattarella? In quali orari e con quale cadenza? A questa e altre domande proveremo a rispondere con questa breve F.a.q.

Tutte le date e gli orari da sapere per l’elezione del Presidente della Repubblica

In condizioni normali è possibile portare a termine anche due scrutini in un giorno in due sessioni (mattino e pomeriggio). Questa volta, a causa della pandemia di Covid, sarà possibile un solo scrutinio al giorno per consentire la completa sanificazione dell’aula. Si è deciso, dunque, di concentrare la votazione in un’unica seduta pomeridiana, più lunga del normale, al punto che – si calcola – l’esito di ogni scrutinio potrebbe arrivare non prima delle ore 21.

La prima votazione

La prima votazione ufficiale è stata convocata dal Presidente della Camera Roberto Fico a Montecitorio in data lunedì 24 gennaio, alle ore 15. Quel giorno, in seduta comune, i 1009 grandi elettori, tra deputati, senatori e delegati regionali, sono chiamati ad esprimere il proprio voto per nominare il nuovo Capo dello Stato. La Presidenza della Camera ha comunicato ai deputati le regole per la chiama ad appello nominale al primo scrutinio – come ha riferito Adnkronos, citando la nota di Montecitorio.

“In relazione alla riunione del Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, convocata lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per l’elezione del presidente della Repubblica, le comunico per conto del presidente della Camera le seguenti 13 fasce orarie predisposte sulla base di un’iniziale stima per la prima chiama dei deputati nella votazione per appello nominale”.

Di seguito le fasce orarie previste. Ogni fascia prevede la votazione di 50 deputati, ad eccezione dell’ultima, formata da 24. 1. ore 16.41- 16.53: deputati da Acunzo a Berti (n.50) 2. ore 16.54 – 17.06: deputati da Bianchi a Caparvi 3. ore 17.07-17.19: deputati da Capitanio a Cominardi 4. ore 17.20 – 17.32: deputati da Conte a Di Lauro 5. ore 17.33 -17.45: deputati da Di Maio Marco a Fraccaro (n.50) 6. ore 17.46 -17.58: deputati da Fragomeli a Grippa (n.50) 7. ore 17.59 – 18.11: deputati da Gubitosa a Manca (n.50) 8. ore 18.12 – 18.24: deputati da Mancini a Muroni (n.50) 9. ore 18.25 – 18.37: deputati da Musella a Piccoli Nardelli (n.50) 10. ore 18.38 – 18.50: deputati da Piccolo a Ruggiero (n.50) 11. ore 18.51- 19.03: deputati da Ruocco a Sportiello (n.50) 12. ore 19.04 – 19.16: deputati da Squeri a Vianello (n.50) 13. ore 19.17 – 19.23: deputati da Vietina a Zucconi (n.24).

Le votazioni successive

Se, come è molto probabile, non sarà sufficiente il primo scrutinio, si procederà a una seconda votazione, il giorno successivo, con seduta nuovamente convocata alle ore 15, con la stessa formula e modalità di voto dei giorni precedenti (salvo nuova diversa comunicazione).

Quando avremo il nome del nuovo Presidente della Repubblica?

Sergio Mattarella era stato eletto il 31 gennaio 2015 al quarto scrutinio e aveva giurato tre giorni dopo, il 3 febbraio del 2015, data in cui scade ufficialmente il Settennato. Per quella data è necessario che si stato già nominato il successore di Mattarella. Per questa ragione, alla luce dei tempi dilatati causa Covid, si è scelto di anticipare di qualche giorno l’inizio del voto, in modo da avere un “cuscinetto” temporale e non sforare quella scadenza.