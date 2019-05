Sea Watch 3, nave sequestrata ma i naufraghi possono scendere

La Guardia di Finanza sta procedendo al sequestro della Sea Watch 3. Secondo quanto si apprende, i militari delle Fiamme Gialle sono da pochi minuti a bordo della nave, ancorata alla fonda a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa, per un’attività di polizia giudiziaria finalizzata proprio al sequestro. I militari procederanno inoltre alla denuncia dell’equipaggio all’autorità giudiziaria. Le persone verranno portate a terra dalle motovedette della GdF.

Sea Watch 3, i naufraghi scendono

La Sea Watch, nave di una Ong tedesca, ha soccorso i 65 migranti il 15 maggio a 30 miglia dalle coste libiche. Due motovedette della Gdf e della capitaneria sorvegliano da allora la nave. Le autorità italiane avevano consentito il trasbordo e quindi lo sbarco a terra di 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata, ma il Viminale non aveva autorizzato fino ad ora l’approdo delle altre persone.

E Salvini ribadisce il no: La Sea Watch è “una nave fuorilegge”: la “magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco”, fanno sapere fonti del ministero dell’Interno dopo il sequestro della nave da parte della Gdf sottolineando che il ministro Salvini “si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise su presunti scafisti presenti a bordo”.

Poi il Viminale ribadisce: la vicenda della Sea Watch “conferma una volta di più l’urgenza di approvare il decreto sicurezza bis già nel consiglio dei ministri di domani, per rafforzare gli strumenti del governo per combattere i trafficanti di uomini e chi fa affari con loro”. Stamattina Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch 3, ha spiegato che Salvini li ha mandati in Tunisia via Twitter, mentre l’ultima volta che Salvini ha insistito per non far scendere persone dalle navi che li avevano salvati in mare è finito indagato.

