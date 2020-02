Deve essersi arrabbiato davvero molto il portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino con il parlamentare di Italia Viva Michele Anzaldi, visto che è andato in prima persona sotto il suo status in cui parlava del famoso audio sul Conte Ter a minacciarlo di denuncia per diffamazione.

Se Rocco Casalino si arrabbia con il renziano Anzaldi

“Dopo l’audio di Casalino che ai giornalisti annunciava il Conte Ter c’è poco da stupirsi: la campagna orchestrata dal portavoce di Palazzo Chigi calpesta non solo il Parlamento e i partiti della maggioranza, ma anche la presidenza della Repubblica. Una vergognosa mistificazione”, ha scritto un paio d’ore fa Anzaldi su Facebook riferendosi al messaggio audio inviato da Casalino a Franco Bechis, direttore del Tempo, in cui gli diceva “Amore, ci sarà un Conte Ter”.

Chi detta l’agenda nel governo #giallorosso, ma i politici li sceglieranno con la #piattaformaRousseau? 😁😁😁 pic.twitter.com/Ni7JMKwnAW — Gianni Quadrini2 (@Gianni_Pisa) February 14, 2020

E Casalino? Si è arrabbiato talmente tanto che, uscendo dal suo tradizionale riserbo (cit.), si è presentato nei commenti per citare ad Anzaldi l’articolo del codice penale che riguarda la diffamazione:

Ora, essendo Anzaldi un parlamentare, è evidente che la minaccia è un po’ prosaica, per non dire di peggio. Ma quel che stupisce è il nervosismo di Casalino, che probabilmente si è pentito di aver mandato quel messaggio a Bechis.

