L’audio di Rocco Casalino sul Conte Ter

L’audio in cui Rocco Casalino dice a Franco Bechis “Amore, ci sarà un Conte Ter” fa discutere. “C’e’ un audio che infiamma la politica. Un audio di Rocco Casalino. Dall’altra parte c’ero io, Franco Bechis”, scrive il direttore de Il Tempo Franco Bechis, sul sito online del quotidiano, a corredo di un audio in cui ricostruisce la telefonata con Rocco Casalino. Come si sente, si tratta di un contesto scherzoso. “Era giovedi’ 13 febbraio, appena finito il consiglio dei ministri e al culmine dello scontro a distanza fra Giuseppe Conte e Matteo Renzi – scrive Bechis- ho inviato un messaggio whatsapp scherzoso al portavoce del premier per dirgli che se fosse restato senza lavoro, al massimo potevo offrirgli collaborazione a Il Tempo per non farlo morire di fame. Casalino ha risposto, come potete sentire: “Amore, ci sara’ un Conte ter, stai tranquillo”. Questo è quel che è avvenuto. Senza attribuirlo a Casalino, ma a “uomini vicini al premier” per altro avevo gia’ pubblicato questa frase (senza “amore”) oggi su il sito de Il Tempo”.

Chi detta l’agenda nel governo #giallorosso, ma i politici li sceglieranno con la #piattaformaRousseau? 😁😁😁 pic.twitter.com/Ni7JMKwnAW — Gianni Quadrini2 (@Gianni_Pisa) February 14, 2020

