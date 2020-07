Scuola: l’idea della mascherina per girare tra i banchi

Nella querelle infinita sulle nuove regole per la scuola a partire da settembre c’è una novità: il Comitato Tecnico Scientifico ha inviato un parere al ministero della pubblica istruzione in cui chiede che gli studenti indossino la mascherina per girare tra i banchi. Così i tavoli potranno stare più vicini e la distanza resterà garantita in quella che potrebbe essere una scelta che salverà l’agibilità di molte aule. Spiega oggi Repubblica:

Un parere cruciale per le scuole di mezza Italia alle prese da giorni con una questione solo in apparenza burocratica: ossia se la famosa distanza di un metro “da bocca a bocca” debba essere considerata in modo “statico” o anche “dinamico”. In altre parole, se la distanza vada garantita solo al banco o anche quando i ragazzi si muovono tra le file. In quest’ultimo caso, evidentemente, i tavoli dovrebbero essere molto più lontani e proprio per questo le scuole di tutta Italia sono alla caccia disperata di spazi aggiuntivi per il milione e più di studenti che rischiano di restare fuori.

Il parere del Cts, non ancora ufficiale, da un lato preserva la sicurezza, grazie alle protezioni al volto; dall’altro consente ai presidi di salvare molte aule. Finora istituti e uffici regionali si erano mossi in ordine sparso, con scelte spesso contraddittorie. In Veneto, ad esempio, la distanza tra banco e banco non doveva essere inferiore a un metro, la lavagna doveva tare a 1,5 metri. L’Emilia Romagna suggeriva di disporre i banchi a scacchiera, la Liguria di prevedere 2 metri quadrati a studente e la Lombardia di calcolare lo spazio considerando anche le fasi di entrata e uscita dall’aula. «È una settimana che chiediamo se il metro da bocca a bocca debba essere statico o anche dinamico — afferma Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi — . Senza abbiamo le mani legate, non sappiamo quanti alunni entrino effettivamente nelle aule, quanti spazi e insegnanti in più occorrerebbero».