Vuoi diventare leghista vero? Paga 250 euro

Una classe di 60 alunni per la scuola di formazione politica della Lega che si svolge a Napoli (o tempora! o mores!), che è il secondo capoluogo, solo dopo Milano, dove è partita la scuola di formazione che, a breve, sbarcherà anche a Roma e in Calabria. La storia la racconta Il Mattino in un articolo a firma di Adolfo Pappalardo:

A introdurre la mattinata di lezioni in «comunicazione politica e principi di militanza» è Gianluca Cantalamessa, deputato e coordinatore regionale del partito di Salvini, mentre dietro la cattedra c’è il senatore toscano Manuel Vescovi. Porte rigorosamente chiuse e dispense spedite al singolo discente solo tra qualche giorno. «No scusate, ma il corso è a pagamento e in sala rimangono solo gli allievi altrimenti non sarebbe giusto», avverte Fabiana Gardini, ferrea coordinatrice dei corsi che si terranno da qui a marzo con la chiusura affidata ad Armando Siri, il sottosegretario che con Salvini ha ideato il progetto. In totale 8 lezioni al costo di 250 euro totali.