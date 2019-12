La scomparsa di Borgonzoni e i sondaggi sull’Emilia-Romagna

Il Fatto oggi racconta la curiosa scomparsa di Lucia Borgonzoni dalla campagna elettorale in Emilia-Romagna mentre i sondaggi dicono che il vantaggio di Stefano Bonaccini nella corsa a governatore si sta ampliando:

La verace Lucia –la donna che vuole vincere l’Emilia-Romagna per consegnare a Matteo Salvini lo scalpo di Conte –sembra funzionare poco e male. Da una parte ci sono i sondaggi, nei quali il governatore uscente Stefano Bonaccini è in testa e prova ad allungare: l’ultimo è quello di Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrosinistra è avanti di tre punti (46,5% a 43,5%). Dall’altra c’è un dato di fatto: la campagna elettorale in Emilia-Romagna la sta facendo, come al solito, Salvini in prima persona, mentre Borgonzoni è diventata marginale.

Tra gli altri, lo fa notare con una certa ferocia il reggiano Pier Luigi Castagnetti, ex parlamentare del Pd: “Si deve sapere cosa sta accadendo nella campagna elettorale in Emilia-Romagna –ha scritto su Twitter –. Borgonzoni non si presenta più ai comizi perché teme di fare gaffes. Manda avanti Salvini che parla al suo posto davanti a un suo manifesto”.