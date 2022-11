Elly Schlein dà appuntamento a tutti domenica a Roma: è il giorno della candidatura?

Elly Schlein ha dato appuntamento alle ore dieci di domenica 4 dicembre al Monk, nel quartiere Portonaccio di Roma. In un video pubblicato sul suo account su Twitter dice: «Abbiamo bisogno di confrontarci attorno a quella visione di futuro fatta di proposte concrete che vogliamo portare come contribuito a questo percorso. Abbiamo bisogno di organizzarci. Abbiamo bisogno di costruire insieme una nuova strada, che parta da noi, da voi, e che attraversi il Paese per cambiarlo». Nella didascalia del video, Schein lancia l’hashtag #ParteDaNoi.

Domenica a Roma, al Monk, quartiere Portonaccio, alle 10.

Vi aspettiamo! #ParteDaNoi pic.twitter.com/iose0I3TBr — Elly Schlein (@ellyesse) November 29, 2022

Schlein, ci sono pochi ormai pochi dubbi riguardo la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico

Durante l’Assemblea nazionale del Partito Democratico che si è tenuta il 19 novembre è stato stabilito che il prossimo 19 febbraio si terranno le primarie, cioè le elezioni per decidere chi sarà il prossimo segretario o la prossima segretaria del Partito Democratico. Enrico Letta, attualmente segretario del Partito Democratico, ha detto che dopo l’Assemblea inizierà il cosiddetto Congresso costituente, che dovrebbe risolvere la crisi che sta attraversando il partito e che prevede momenti di confronto tra dirigenti, esponenti e militanti del partito. Lo scorso 2o novembre, Stefano Bonaccini ha annunciato la sua candidatura per il ruolo di segretario del partito al circolo di Campogalliano, in provincia di Modena. C’è tempo fino al prossimo 27 gennaio per candidarsi.

Quello di Elly Schlein è uno dei nomi che emerge più spesso quando si parla di chi sarà il prossimo segretario o la prossima segretaria del Partito Democratico ma fino ad ora non ha confermato la sua volontà di candidarsi come segretaria del Partito Democratico. Per queste ragioni sembra che ci siano pochi dubbi riguardo al fatto che Schlein domenica annuncerà la propria candidatura per il ruolo di segretaria del partito.