Stefano Bonaccini si candida per il ruolo di segretario del Partito Democratico

Durante l’Assemblea nazionale del Partito Democratico che si è tenuta sabato è stato stabilito che il prossimo 19 febbraio si terranno le primarie, le elezioni per decidere chi sarà il prossimo segretario o la prossima segretaria del partito. Enrico Letta, attualmente segretario del Partito Democratico, ha detto che dopo l’assemblea inizierà il cosiddetto Congresso costituente, che dovrebbe risolvere la crisi del partito e che prevede momenti di confronto tra dirigenti, esponenti e militanti del partito.

Con l’ok dell’#AssembleaPD alle modifiche allo Statuto, si apre ufficialmente il Congresso costituente del PD. Un percorso aperto al dibattito, alla discussione, all’elaborazione di idee e al coinvolgimento di energie nuove. Per un partito e un centrosinistra più forti. pic.twitter.com/WK7cCLK7QC — Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) November 19, 2022

La fase costituente si concluderà ufficialmente tra il 20 e il 22 gennaio, quando l’Assemblea nazionale dovrà approvare il nuovo “Manifesto dei valori e dei principi”.

Il 27 gennaio è il termine per presentare le candidature per il ruolo di segretario o segretaria del partito. Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, ha annunciato oggi che si candiderà alla segreteria del Partito Democratico. «Ho creduto di dovervi parlare in questa riunione di circolo perché ho deciso di candidarmi a segretario del Partito Democratico nazionale», ha detto parlando al circolo di Campogalliano, in provincia di Modena. «Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui, cioè agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle compagne, agli amici, nel mio Comune. Peraltro io sono nato proprio lì davanti, in questa piazza» ha aggiunto Bonaccini. Il presidente della Regione Emilia Romagna sostiene di volersi candidare per il bene del partito con l’obiettivo di vincere le elezioni tra cinque anni. La sfida potrebbe essere con la deputata Ellie Schlein, un altro dei nomi che sono emersi di recente in riferimento alla segreteria del partito. «Le voglio bene, la stimo e non sentirete mai una parola che non sia rispettosa e di affetto per lei», ha detto Bonaccini.