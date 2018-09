Paolo Savona al posto di Tria?

Mentre rimbalzano voci su improbabili dimissioni di Giovanni Tria, Il Messaggero si porta avanti con il lavoro e racconta che in caso di addio dell’attuale inquilino di via XX Settembre si scalda il ministro degli Affari Europei, già “rifiutato” da Mattarella:

Quel che è certo, è che Di Maio e Salvini dopo giorni di gelo tornano in sintonia. Sulla pelle del ministro economico. Vedere Tria scendere in trincea, ascoltarlo ricordare di avere «giurato nell’esclusivo interesse della Nazione e non di altri…» (vale a dire: leghisti e grillini), ha mandato su tutte le furie i due leader.

Così, nel pomeriggio, Di Maio ha chiamato Salvini: «Io punto al 2,4%, abbiamo molte cose da fare e vogliamo realizzarle. Tu cosa ne pensi?». La risposta del capo leghista è stato un “sì”: «Andiamo avanti come dici tu. Noi la riforma delle pensioni la vogliamo e non arretriamo».