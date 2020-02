Continuità territoriale: la Sardegna isolata

La messa in liquidazione di Air Italy – per ora stoppata dal governo – fa riemergere il problema dei voli da e per la Sardegna. Al governo non sono piaciute le modalità con cui è maturata la decisione presa da Alisarda e Qatar Airways, rispettivamente soci al 51 ed al 49% nella compagnia, e men che meno il mancato coinvolgimento delle istituzioni. Preoccupa

no le ricadute occupazionali di questa crisi (con quasi 1.500 posti a rischio tra Olbia e Malpensa) e la situazione che si potrebbe creare di qui al 25 febbraio quando Air Italy ha deciso di sospendere anche i voli effettuati attraverso altri vettori. Ma il punto, spiega oggi Nicola Pinna su La Stampa, è la continuità territoriale, che garantisce una sovvenzione pubblica in cambio di tariffe calmierate e un numero minimo di collegamenti quotidiani, è in scadenza. E da qui all’inizio dell’estate potrebbe scoppiare il caos:

Le distanze con il resto d’Italia, con quello che qui tutti chiamano “il continente”, da oggi si allungano ulteriormente. E non è necessario immaginare scenari a lungo termine per capire la situazione. Ecco la prova. In questi giorni l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia è chiuso per lavori e per atterrare sul Nord Sardegna bisogna optare per lo scalo di Alghero. Il “Riviera del Corallo” dovrebbe essere ancora servito dalle rotte della continuità territoriale (scaduta un anno fa e gestita in regime di proroga) ma da Milano c’è solo un volo. A tarda sera, per di più.

Chi vuole arrivare, dunque, deve prima passare da Roma. Il caos si aggrava. Anche perché la Regione non è ancora riuscita a pubblicare un nuovo bando per i voli in convenzione e mentre la proroga dello scorso anno sta per scadere il governatore sardo sta cercando una mediazione con Bruxelles. «D’estate, come accade ogni anno, arriveranno qui le compagnie di tutta Europa: approfitteranno del ricco mercato agostano e poi spariranno – riflette Gianluca Langiu della Cisl Trasporti -. Quest’isola ha diritto ad avere un solido sistema di trasporti che funzioni tutto l’anno».