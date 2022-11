"Al lavoro per la cultura italiana": e lo staff di Sangiuliano guarda Barbara D'Urso

Dopo la figuraccia della fiction su Oriana Fallaci ieri Propaganda Live ha riportato all’attenzione un tweet del ormai neanche tanto più nuovo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il 7 novembre l’ex direttore del Tg2 spiegava di essere al lavoro per la cultura italiana insieme al suo staff. La dimostrazione è quello che appare sullo sfondo. Uno schermo televisivo in cui spunta Barbara D’Urso.

“Al lavoro per la cultura italiana”: e lo staff di Sangiuliano guarda Barbara D’Urso

Il dicastero della Cultura si presenta al gran completo, prima foto ufficiale. Da #propagandalive pic.twitter.com/aYmAiPSC4U — nonleggerlo (@nonleggerlo) November 11, 2022

Sembrava difficile fare peggio di così e invece a peggiorare ulteriormente la situazione è il contesto. Quella di Sangiuliano è la prima foto ufficiale dello staff da lui voluto per il ministero della Cultura. Non a caso il ministro ha anche taggato Vittorio Sgarbi. Il tweet risulta tuttora pubblicato e visibile:

Al lavoro per la cultura italiana con il sottosegretario @VittorioSgarbi , il sottosegretario Gianmarco Mazzi e componenti dello staff pic.twitter.com/vu8XDfwHhL — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) November 7, 2022

Cosa c’entri Barbara D’Urso con il “lavoro per la cultura italiana” è abbastanza misterioso, comunque si potrebbe già affermare di essere soddisfatti del fatto che lo staff del ministero della Cultura non avesse la tv sintonizzata sul Grande Fratello Vip. Del resto cosa ci si vuole aspettare da un personaggio che due settimane dopo la sua nomina a Ministero della Cultura si è reso protagonista di una gaffe e l’ha pure ripetuta? In ben due occasioni, in un’intervista a Il Giornale e a Radio Capital, infatti ha accusato la Rai, dove peraltro ha lavorato fino a “cinque minuti fa”, di non aver mai pensato e realizzato una fiction su Oriana Fallaci. Sbagliando clamorosamente. Forse Barbara D’Urso non l’aveva detto.