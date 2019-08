Sampdoria a Vialli, Dinan e Knaster: manca solo la firma

Manca solo la firma ma l’accordo c’è: la Sampdoria sta per cambiare proprietà. Da Massimo Ferrero alla cordata che comprende Gianluca Vialli, Jamie Dinan e AlexKnaster. L’annuncio è del Sole 24 Ore dopo i problemi emersi all’orizzonte nell’ultimo mese che rischiavano di far saltare l’affare. Il prezzo è sceso rispetto ai desiderata di Ferrero: l’offerta sarà di 120 milioni.

Il quotidiano finanziario spiega che i due imprenditori del private equity – il russo Alex Knaster, fondatore di Pamplona e Jamie Dinan, numero uno di York Capital, metteranno sul piatto la gran parte dei 65 milioni di euro necessari oltre ai 15-20 milioni di earn out (cioè di pagamenti a determinate condizioni) e ai 35 milioni di debiti del club. Il prezzo totale arriverà così a 120 milioni: l’unico ostacolo ancora sul tavolo è la percentuale sulla rivendita di alcuni giocatori (tra cui Muriel e Fernandes) che valgono dagli 8 ai 14 milioni.

La trattativa è alle battute finali anche perché l’intenzione della cordata Vialli è quella di chiudere prima dell’inizio del campionato. Niente vacanze per lo stuolo di consulenti coinvolti: l’avvocato Paolo Scarduelli, dello studio Cms, per conto della cordata Vialli; e il commercialista di Venezia Gianluca Vidal, per conto di Ferrero. La valutazione economico-finanziaria del club era stata effettuata già tra giugno e luglio da Tifosy, la società di consulenza di Fausto Zanetton, socio e amico di Vialli, e da Ernst&Young.