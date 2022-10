La seconda missione di Cristoforetti sulla ISS è terminata: è tornata sulla Terra | VIDEO

Samantha Cristoforetti è tornata sulla Terra insieme agli altri astronauti della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. Ieri, la NASA aveva annullato per due volte in poche ore la partenza dell’equipaggio verso la Terra a causa del maltempo nell’area di arrivo prevista, al largo della costa della Florida. Il distacco della navetta Crew Dragon Freedom dalla Stazione Spaziale Internazionale è avvenuto alle 17:35 del 14 ottobre e il viaggio verso la Terra è durato poco più di sette ore. L’ammaraggio è avvenuto alle alle 22.55 (ora italiana), come previsto, nell’oceano Atlantico, al largo di Jacksonville in Florida.

Welcome home @SpaceX #Crew4 astronauts after a 170-day @ISS_Research mission that began on April 27! Splashdown in the Atlantic Ocean occurred at 4:55pm ET today. More… https://t.co/Kfzv8VmUdP pic.twitter.com/5OjWFKsBmL — International Space Station (@Space_Station) October 14, 2022

Le squadre della nave di recupero Megan, e di due imbarcazioni veloci, dopo l’ammaraggio sono state impegnate a mettere in sicurezza la Dragon e ad assicurare che la navicella spaziale sia sicura per le operazioni di recupero; solo in quel momento è stata issata sul ponte principale di Megan e sper poi fare uscire l’equipaggio dalla navicella per i controlli medici. I 4 astronauti saranno poi trasportati in elicottero a Jacksonville per imbarcarsi su un aereo diretto a Houston.

Per ascoltare la voce di Samantha Cristoforetti forse dovremmo aspettare però il suo arrivo in aeroporto quando, come precisa l’ESA in una nota, tornerà in Germania: “Samantha e gli altri membri dell’equipaggio, noto come Crew-4, sono tornati a bordo del veicolo spaziale Crew Dragon Freedom, che si è sganciato autonomamente dalla Stazione il 14 ottobre 2022 alle 18:05 CEST – si legge nella nota Esa – Dopo aver completato una serie di burns da deorbita, Freedom e’ entrata nell’atmosfera terrestre e, il 14 ottobre 2022 alle 22:55 CEST, ha dispiegato i suoi paracadute per un ammaraggio morbido al largo delle coste della Florida”.

“I membri della Crew-4 sono partiti alla volta della Stazione Spaziale il 27 aprile 2022 e vi hanno trascorso quasi sei mesi, vivendo e lavorando in orbita come membri dell’Expedition 67 della ISS. Nell’ambito della sua missione Minerva, Samantha ha sostenuto numerosi esperimenti europei e molti altri esperimenti internazionali in ambiente di microgravità. Ora volerà direttamente a Colonia, in Germania, dove sarà monitorata dal team di medicina spaziale dell’ESA mentre si riadatterà alla gravità terrestre presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) e la struttura “Envihab” del Centro aerospaziale tedesco (DLR). “L’arrivo di Samantha a Colonia è previsto alle 16 di domani (oggi ndr)”. Per una vera e propria conferenza stampa bisognerà attendere qualche giorno, forse il 18 di ottobre.

Missione Minerva

La missione Minerva è iniziata il 27 aprile 2022, quando Cristoforetti è partita dal Kennedy Space Centre in Florida a bordo della navetta spaziale Crew Dragon Freedom per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Cristoforetti ha condotto in questi mesi numerosi esperimenti che hanno abbracciato una vasta gamma di discipline. Molti di questi forniranno nuove informazioni in materia di salute, come l’Acoustic Diagnostics, che indaga sugli effetti dell’esposizione al rumore sull’udito umano. Nel corso di questa missione, Cristoforetti ha assunto il ruolo di Comandante della Stazione Spaziale Internazionale il 28 settembre scorso, diventando la quinta tra gli astronauti europei e la prima donna europea a ricoprire questo ruolo. Cristoforetti si è dedicata anche durante questa missione all’attività di divulgazione scientifica condividendo aspetti della sua vita quotidiana e curiosità scientifiche su TikTok, rispondendo anche alle domande degli utenti.

Nelle ultime ore, Cristoforetti ha condiviso una serie di tweet per congedarsi dalla missione Minerva e dalla Stazione Spaziale Internazionale. In un tweet pubblicato ieri aveva annunciato che le operazioni per il rientro sulla Terra erano cominciate e che quindi quella di ieri sarebbe stata la sua ultima notte in assenza di gravità. «La prossima volta che andrò a dormire sarà in un letto», aveva scritto Cristoforetti.

In un tweet più recente ha scritto: «È stato un onore rappresentare l’Europa e l’Italia», in un altro ha scritto che è stato un piacere condividere questa esperienza con i compagni di squadra della Crew-4, cioè quelli che torneranno sulla Terra insieme a lei oggi.



(Foto: Samantha Cristoforetti / Twitter)