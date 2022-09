Gli insulti a Samantha Cristoforetti per aver mangiato insetti

According to @UN’s Food & Ag Org, over 2000 species of insects are consumed by humans around the planet. And also in space! My blueberry cereal bar here also contains cricket flour as a source of protein 🦗 #MissionMinerva #SpaceLife #bonusfood #SpaceTok

Samantha Cristoforetti, astronauta italiana e prima donna europea nominata comandante della Stazione spaziale internazionale (nota anche come ISS, dall’inglese International Space Station), è anche una divulgatrice scientifica molto attiva sui principali social network, compreso TikTok. Sul social network cinese, Cristoforetti condivide aneddoti sulla vita nello spazio e risponde alle domande degli utenti, spesso curiosi di sapere come si vive in condizioni così particolari. In un video pubblicato un giorno fa, Cristoforetti spiega che nelle barrette di cereali e mirtilli che gli astronauti hanno in dotazione è contenuta anche farina di grilli, in quanto si tratta di una fonte di proteine. Nel video Cristoforetti esordisce dicendo: «Sapevate che oltre 2 miliardi di persone nel mondo mangiano insetti?», spiega che possono essere considerati un cibo ricco di nutrienti ed ecologicamente sostenibile e consiglia agli utenti di provare a loro volta gli alimenti a base di insetti o che contengono, per esempio, farina di grilli. «Se trattati in modo sicuro e nel rispetto del loro benessere, gli insetti possono essere una fonte di cibo ricca di nutrienti ecologicamente sostenibile. In Europa grilli, vermi e cavallette sono considerati nuovi alimenti che possono essere mangiati», sostiene l’astronauta.

Nella descrizione del video, Cristoforetti scrive che secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO, dall’inglese Food and Agriculture Organization of the United Nations, oltre 2000 specie di insetti vengono consumate come cibo dagli esseri umani in tutto il pianeta.

Lo stesso contenuto è stato postato da Cristoforetti anche su Twitter, dove gli utenti però non hanno apprezzato affatto il tema trattato nel video. In molti hanno criticato duramente Samantha Cristoforetti accusandola di «fare propaganda» e si sono detti infastiditi o delusi dalla «sponsorizzazione» della barretta contenente anche farina di grilli, altri hanno definito il video «triste» o addirittura «ridicolo». Ci sono utenti che si sono spinti oltre il commento di critica arrivando a sostenere che quella di Cristoforetti sia una messa in scena e che non si trovi affatto in missione nello spazio.