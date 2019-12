Salvo24, il Corriere dello Sport e la famosa mail contro Antonio Conte

«È tutto in mano a un avvocato, non per scelta mia ma dell’Inter, vogliamo andare a vedere di chi è questa mail, può darsi che sia fantomatica…»: alla fine della conferenza stampa dopo la partita pareggiata con la Fiorentina, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte è arrabbiatissimo. Tutta colpa di una email pubblicata da Italo Cucci sul Corriere dello Sport, che finisce di nuovo nelle polemiche dopo il caso Lukaku-Smalling.

Salvo24, il Corriere della Sport e la famosa mail contro Antonio Conte

Stavolta sul banco degli imputati c’è un certo Salvo24 con mail su Libero. Sarebbe stato lui a inviare la mail in cui ha rivelato di “godere” nel vedere l’Inter “surclassata dal Barcellona B”, che ha fatto vedere “come si gioca a pallone a quell’esaurito del suo allenatore”, aggiungendo che “va bene che per salvare la pagnotta (stipendio) si può dire tutto, ma un po’ di onestà non guasterebbe! Giocavano contro il Barcellona B”. Una mail a cui Cucci risponde gettando sale sulle ferite dell’eliminazione della Beneamata dalla Champions League: “”No Icardi, No Party! Quando confesseranno che senza Icardi hanno buttato la Champions League?”.

Tutta qui la storia? No di certo. Perché subito dopo la pubblicazione del testo della mail c’è chi ha provato a scrivere all’indirizzo “salvo24@libero.it”, con il risultato di vedersi tornare indietro la mail perché l’indirizzo è inesistente. Di qui il sospetto che il Corriere abbia inventato la missiva per dare addosso a Conte e l’arrabbiatura del tecnico, che ha annullato la conferenza stampa pre-partita e ha causato la protesta dell’associazione della stampa. Ma anche qualcos’altro.

Ovvero un altro messaggio di Salvo24 pubblicato dal Corriere dello Sport, che stavolta si scusa per aver provocato problemi ma se la prende anche con la risposta “violenta, arrogante e fuori posto nei confronti del Corriere che ultimamente viene attaccato anche per un titolo che viene travisato come razzista”. E il dramma prosegue.

Leggi anche: Roman Zozulya: la partita sospesa in Spagna per il giocatore accusato di essere nazista