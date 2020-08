Salvini vuole far fuori Gallera

Il Messaggero racconta oggi che Matteo Salvini ha deciso di prendere in mano il caso Lombardia per correre in soccorso del “suo” presidente di Regione Attilio Fontana. L’idea del Capitano è quella di far fuori Giulio Gallera, l’assessore alla Salute tanto chiacchierato per le sue performance durante l’emergenza Coronavirus:

Salvini ha deciso: «Serve un segnale sulla Lombardia», ha detto ai suoi nel week end. E dunque a inizio settembre si andrà verso un rimpasto della Giunta. A rischio è soprattutto l’assessore Gallera che era già stato frenato nelle ultime settimane. L’obiettivo del Capitano è quello di rafforzare qualche assessorato, rilanciare la Regione alle prese, tra l’altro, con un ‘piano Marshall’ per le grandi opere che ritarda per la lentezza nei passaggi amministrativi. Nel mirino soprattutto la Sanità. Anche se pubblicamente la difesa è a spada tratta («averne

come quella lombarda in giro per l’Italia…»), è ormai parere unanime nel partito di via Bellerio che sono stati commessi errori grossolani. E allora è necessario intervenire, salvaguardando allo stesso tempo il governatore Fontana. Perché su Attilio il leader lumbard continua a mettere la mano sul fuoco. Ingenuità e leggerezze ma nessun dolo, «anzi mentre altri andavano in Cina a cercare camici lui si è prodigato sul territorio ed è stato lasciato solo dal governo», il ‘refrain’ nella Lega. Una tesi di parte ovviamente, saranno i giudici a stabilire la verità. E il problema è che il segretario è convinto che «ci sarà un nuovo processo alla Palamara». Da qui l’esigenza di inviare comunque un messaggio ai lombardi.