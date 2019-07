Salvini legge Topolino che racconta dell’oro di Mosca e del tesoro di Siri

Qualche giorno fa Matteo Salvini ha rimediato l’ennesima figura di merda epocale su Twitter dicendo, con le sue solite battute da simpatico cavernicolo, che preferiva Topolino a L’Espresso e trovandosi lo sceneggiatore di Topolino a rispondergli “Allora ci legga. Nelle nostre storie troverà cose interessanti: fantasia, cultura, tolleranza, apertura verso gli altri, coerenza, universalità”.

Ma la storia non finisce qui: l’Espresso in edicola domenica completa l’opera con questa meravigliosa copertina con un titolo alla Topolino: “Salvini, Mosca e il tesoro di Siri”. Nell’immagine c’è Giuseppe Conte che interpreta Topolino, Di Maio che fa Paperino, Salvini nei panni di Pietro Gambadilegno, Toninelli vestito da Pippo e Siri dietro vestito come un bassotto.

Così forse sarà più chiaro al vicepremier che la situazione è disperata, ma non seria.

