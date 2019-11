Salvini-Thanos e l’Infinity War del Conte Bis

Infinity war è il penultimo film della lunghissima saga relativa alla guerra fra gli Avengers e Thanos. Diciamo che, probabilmente, anche nella guerra fra gli Avengers della I e II Repubblica (Grillo, Di Maio, Conte, Zingaretti, Renzi) e il possente Salvini-Thanos siamo quasi arrivati all’ultimo atto. Il buon Salvini deve affrontare grossi problemi dovuti all’impetuosa crescita che ha portato la Lega a crescere di 30 punti percentuali in pochi anni: è isolata in Europa, è troppo a destra e troppo nordista ed, infine, è troppo forte rispetto ai due alleati naturali (Fratelli d’Italia e, soprattutto, Forza Italia). Il fatto di non essere al Governo, però, sta aiutando Salvini a risolverli. In Europa, grazie a Berlusconi, si sta accreditando presso il Partito Popolare.Europeo Questo permette alla Lega sia di superare i veti Europei che di mantenere forti rapporti con Berlusconi. Inoltre Berlusconi, in questa situazione, non ha alcun interesse ad avventurarsi in Governi Istituzionali. Il centro-destra, quasi sicuramente, vincerà le prossime elezioni. Berlusconi ha adesso 83 anni. Anche se fossero indette le elezioni subito, Salvini gli garantirebbe il potere fino quasi alla soglia dei 90 anni… Perché allora avventurarsi in una avventura piena di perigli quale quella di un Governo del Presidente? Inoltre, lo spostamento verso il Centro, lascia uno spazio importante a destra per la Meloni che oltre a rafforzare il suo partito ha anche la funzione di riequilibrare i rapporti fra Nord e Sud in quanto la parte più consistente della base elettorale di FdI è proprio al Sud.

Se Thanos è in attesa dello scontro finale, il campo degli Avengers è in pieno fermento, ma, invece di combattere contro il nemico, si mollano botte da orbi fra di loro. Conte, a causa del Russiagate e dell’affaire londinese, sta perdendo rapidamente popolarità e sta sempre di più allontanandosi dai 5Stelle. Alle prossime elezioni, giro di Valzer (o ultimo Tango) con Zingaretti? Di Maio sta facendo i conti con scelte sbagliate fatte dai vertici del Movimento (Grillo e Casaleggio Jr) che non ne hanno azzeccata una neanche per sbaglio. Il M5S ha un disperato bisogno di prendersi una pausa. Lo scorso Agosto dovevano essere i 5Stelle a far cadere il Governo, non Salvini. A fine Agosto doveva nascere un Governo del Presidente, non un Governo con il PD. L’abbraccio con Zingaretti si sta rivelando mortale. I 5Stelle devono fare battaglie identitarie per sopravvivere. Se Zingaretti vorrà il loro appoggio in Emilia dovrà concedere molto a Di Maio. Inoltre dopo il taglio dei Parlamentari, se il sistema non sarà proporzionale puro i 5 Stelle saranno quasi annientati. Situazione analoga per Renzi. Ha bisogno di battaglie identitarie per sopravvivere e ha bisogno di una riforma elettorale che vada verso il Proporzionale puro per sopravvivere alla riforma del taglio dei Parlamentari. Zingaretti sa di andare verso scelte difficili. In Emilia gli converrà chiedere l’alleanza con DiMaio? Avrebbe un prezzo molto alto e se, nonostante tutto, perdesse sarebbe una disfatta (per lui). Non converrebbe forse andare da solo? Prima di tutto dragherebbe voti dai 5Stelle grazie al “voto utile” e poi, anche se perdesse. potrebbe dare la colpa alla scelta isolazionista di Di Maio. Analogamente, gli converrà un sistema elettorale di tipo proporzionale o di tipo maggioritario? Certamente il maggioritario favorirebbe Salvini, ma grazie al maggioritario il PD potrebbe farsi forte del “voto utile” dragando consensi sia al M5S che a ItaliaViva. Ora se non è completamente stupido Zingaretti, non dovrebbe perdere l’occasione di far fuori completamente gli “alleati” dei 5Stelle e sterminare direttamente nella culla il neonato partito di Renzi . In questo modo, il PD rimarrebbe l’ unico oppositore di Thanos… E credo che questo giochetto lo abbiano capito bene sia Di Maio che Renzi… Infinity war sta ancora continuando … ma credo che Endgame (the election) ormai bussi alla porta sempre più prepotentemente.

