C’è affetto stabile nel centrodestra. “Come si risolvono i problemi? Non andando a manifestare per un quarto d’ora in piazza, lo dico, con massimo rispetto alla politica”: il segretario della Lega Matteo Salvini, in diretta Facebook, ieri ci ha tenuto a criticare indirettamente il flash mob di Fratelli d’Italia. “Da questa settimana i parlamentari della Lega porteranno la vostra voce su alcuni punti precisi”, presentando proposte in Parlamento, ha aggiunto.

Il riferimento di Salvini, chiarissimo, è alla manifestazione che ha visto Giorgia Meloni e Daniela Santanchè dare spettacolo davanti a Palazzo Chigi, dove 70 tra deputati, senatori e europarlamentari di FdI hanno partecipato a un flash mob davanti Palazzo Chigi, con cartelli e bandiere tricolore. Salvini sfotte Meloni che va in piazza per un quarto d’ora La manifestazione – che si svolgeva sul ‘modello israeliano’, e cioè rispettando rigorosamente le distanze di sicurezza, in base alle disposizioni sanitarie della lotta al coronavirus – è stata organizzata dal partito di Giorgia Meloni “per chiedere il rispetto della Costituzione”. La Meloni ha scritto su Facebook che Fratelli d’Italia manifestava “rispettando le normative” nella presentazione della diretta su FB. Non si sa a quali normative si riferisca, di certo per manifestare bisogna prima comunicarlo alla Questura di competenza, che attualmente non le autorizza.