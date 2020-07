L’intervento di Salvini al Senato sul Recovery Fund

Il Capitano chiede i tagli delle tasse. Ed è incredibile che non abbia ancora capito che con Next Generation Eu si possono finanziare investimenti e non bonus o tagli di tasse, provvisori o definitivi.

Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “dico: porti una proposta di taglio delle tasse, di taglio dell’Iva, in quest’Aula, non sui giornali, e i voti della Lega ci sono dal primo all’ultimo”. E’ quanto ha ribadito il segretario leghista Matteo Salvini, nel suo intervento in Senato, dopo le comunicazioni del premier sull’esito del consiglio europeo e sul Recovery Fund. Ed è incredibile che il Capitano non abbia ancora capito che con Next Generation Eu si possono finanziare investimenti e non bonus o tagli di tasse, provvisori o definitivi.

Interessante anche l’intervento della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati allorché dai banchi di M5s e Pd si sono levati voci e brusii che hanno interrotto l’intervento del leader della Lega Matteo Salvini. Salvini ha accusato Conte di aver “massacrato agricoltori, allevatori e pescatori” visto che nella trattativa al Vertice Ue sono stati tagliati i Fondi per la politica agricola comune: “capisco che per i frequentatori di Capalbio parlare di agricoltura non sia elegante” ha detto Salvini suscitando la reazione di Pd e M5s. Salvini si è interrotto e si è lamentato di non riuscire a proseguire: “Ognuno dice quello che vuole in Aula – ha detto Casellati con tono deciso – non intendo che ci siano interruzioni di sorta”. Dopo una ulteriore interruzione di Salvini, Casellati è nuovamente intervenuta: “Non è possibile, trovo inaccettabile che non si possa parlare”.

